Hastanelerde adım atacak yer kalmadı

Kamu hastanelerindeki yoğunluk her geçen gün artıyor. Buna kış mevsimi ile birlikte solunum yolu enfeksiyonları eklenince hastanelerde adeta adım atacak yer kalmadı.

Haber Merkezi

Kamu hastanelerindeki hasta yoğunluğu kış ayları ve hastalıklarla birlikte daha da arttı.

Grip ve Covid-19’un birbirine benzer şikâyetlerle seyrettiğini belirten Türk Toraks Derneği, test yapılmadan bu iki viral hastalığı ayırt etmenin güç olduğunu söyledi ve ekledi: "Sağlık Bakanlığı’nın acilen gerekli düzenlemeleri yapmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Test sayısının arttırılması, gereksiz ilaç kullanımı ve ilaç direncini azaltabilir."

YETERSİZ TEST YAPILIYOR

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizde çok sınırlı test verileri olduğunu, bu enfeksiyonlara en sık neden olan virüslerin Sors-CoV-2 (Covid-19), influenza (grip) ve RSV olduğunun gösterildiği belirtildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“İnfluenza virüs ve Covid-19 enfeksiyonları benzer yakınmalarla seyretmektedir. Test yapılmadan bu iki viral hastalığı ayırt etmek çok güçtür. Halen toplum ve sağlık sistemi için ciddi bir tehdit oluşturan iki virüs enfeksiyonunun tanı ve tedavisinde sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın acilen gerekli düzenlemeleri yapmasına ihtiyaç duyulmaktadır."