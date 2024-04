Hastaneye fazla fatura kesmişler!

Gama Gazi ve Pro-Med isimli şirketlerin, 5 yıl boyunca devlet hastanesine fazla fatura kestiği ortaya çıktı. Kamudan 600 milyon TL’lik ihale alan Gama Gazi şirketi hâlâ birçok devlet hastanesinin işlerini yapıyor.

İsmail ARI

Sağlık Bakanlığı’nın taşeronu Gama Gazi Görüntüleme ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin devlet hastanesine fazla fatura kestiği ortaya çıktı. 2007 yılında kurulan, Ekin ve Günseli Özçelik’in sahibi olduğu Gama Gazi isimli şirket, kurulduğu günden beri kamudan 106 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 600 milyon TL. Şirket Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere tıbbi görüntüleme (Anjiyografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi, floroskopi) hizmeti veriyor. Şirket şu anda da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile Antep’teki üç ayrı devlet hastanesiyle Urfa’daki devlet hastanelerinin tamamının tıbbi görüntüleme işlerini yapıyor.

Ancak BirGün’ün ulaştığı ve Siirt Devlet Hastanesi tarafından 2019’da hazırlanan raporlara göre, Gama Gazi Şirketi ile ortaklık kurduğu Pro-Med Şirketi hastaneye fazla fatura kesti. Dönemin başhekimi Op. Dr. Sedat Yeşilbaş’ın imzasının yer aldığı evrakta, iki şirketin 2014 ve 2018 yılları arasında hastaneye “Radyoloji görüntüleme ve raporlama hizmeti ile bilgisayarlı tomografi” hizmeti verdiği belirtildi. Ancak yapılan incelemelerin sonucunda, şirketlerin yaklaşık 370 bin TL’lik fazla fatura kestiği ve bu paranın yasal faiziyle birlikte, 460 bin TL olarak hastaneye iade edilmesi istendi.

Aynı şirketin 2020 yılında da Kilis Devlet Hastanesi'nde çalışmayan MR cihazını çalışmış gibi gösterilip 1,9 milyon TL fatura kesildiği ortaya çıkmıştı.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

2023 yılının başına kadar şirketin ortağı olan Abdulkadir Can Özçelik’in ise başına gelmeyen kalmadı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Abdulkadir Can Özçelik, şirketteki ortaklığını sonlandırmak istedi. Ancak şirketin ortaklarından Ekin Özçelik ile anlaşamadılar. Abdulkadir Can Özçelik, içkili şekilde Ekin Özçelik’in evinin önüne gidip aracının lastikleri patlattığı ve eve taş attığı için “mala zarar verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra cezaevinde saldırıya uğradı, başına 26 dikiş atıldı ve 4 gün yoğun bakımda kaldı. Şirketteki hisseleri elinden alındı, uğradığı silahlı saldırıyla da ayaklarına dört kurşun isabet etti. Abdulkadir Can Özçelik, yaptığı suç duyurularında, kendisine yönelik saldırıların Ekin Özçelik tarafından organize edildiğini belirtse yargı bir adım atmadı.

BirGün’ün ulaştığı Ekin Özçelik ise yaptığı açıklamada, “Şimdi şirketin yönetim kurulu başkanıyım ama daha önce şirketin yönetiminde değildim. Biz hâlâ Siirt’te hizmet sunuyoruz. Demek ki daha önce ödendi o para. Ben bu işlerin içinde değildim, babamı 2018’de kaybettim ondan beri bu işler ile ilgileniyorum” dedi. Ayrıca Abdulkadir Can Özçelik’in de suçlamalarını reddettiğini ifade etti.