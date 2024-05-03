Hastaneye kaldırılan Bülent Tezcan'ın "kalp krizi geçirdiği" iddiası yalanlandı

Hastaneye kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın "kalp krizi geçirdiği" yönünde çıkan haberler yalanlandı. Tezcan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme gelen "kalp krizi geçirdiği" yönündeki haberler yalanlandı.

BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tezcan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Gazeteci Gökdemir, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Gıda zehirlenmesi dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Gıda zehirlenmesi dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. @bulenttezcanchp — Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) May 3, 2024

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.