Hastaneye kaldırılan Ceyda Düvenci taburcu edildi
Dün çekim sırasında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, taburcu edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.
Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak.