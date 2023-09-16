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Hastaneye kaldırılan Ceyda Düvenci taburcu edildi

Dün çekim sırasında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, taburcu edildi.

Kültür Sanat
  • 16.09.2023 15:56
  • Giriş: 16.09.2023 15:56
  • Güncelleme: 16.09.2023 16:02
Kaynak: Haber Merkezi
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Hastaneye kaldırılan Ceyda Düvenci taburcu edildi

NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak. 

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