Hastaya ayrılan süre 1 dakikaya düştü: Adını öğrenmeden muayene bitecek

AKP’nin sağlık politikaları kamu sağlık sistemini işleyemez hale getirdi. Muayene sürelerinin 2 dakikaya kadar düştüğü ortaya çıktı. Hekimler: Muayene süreleri en az 20 dakika olmalı. 2 dakikalık muayene kabul edilemez.

Sibel BAHÇETEPE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerindeki yoğunluğu ‘randevuya gelmeyen hastalara’ bağlasa da hastanelerdeki randevu ekranlarına yansıyanlar bu durumun öyle olmadığını da gösteriyor. İstanbul’da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne ait olduğu öğrenilen ve 10 dakikaya 3-4 hasta randevusu verildiğini gösteren hasta ekranlarının sosyal medyaya yansıması üzerine hekimler “2 dakikada hasta muayenesi mi olur?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bu durumun sağlıkta şiddeti ve malpraktis davalarını artıracağını söyleyen hekimler, “Bu görüntü işlemeyen sağlık sisteminin de görüntüsü” dedi.

İSMİNİ BİLE SORAMAZSINIZ

İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verildiğini gösteren görseli sosyal medya hesabından paylaşarak oluşabilecek tehlikeye dikkat çekti ve Sağlık Bakanı Koca’ya çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımda doktor muayene ekranı görüntüsü paylaşılarak hastalara verilen randevuların 16.00, 16.07, 16.09 ve 16.10 olarak yer aldığı görüldü. BirGün’ün edildiği bilgilere göre, bu randevu Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne ait. Bu durum yaşanan örneklerden yalnızca biri.

Muayene aralığının 2 dakikaya kadar düştüğü gösteren randevu ekranı.

İstanbul Tabip Odası bugün saat 12.15’te Göztepe’de hastane önünde bir araya gelerek “2 dakikada hasta muayene edilmez” diyerek basın açıklaması yapacak.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, kamu hastanelerindeki randevu sorununun giderek büyüdüğünü, bunun da örneklerden yalnızca biri olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu “2 dakikalık muayene süresi kabul edilemez. 2 dakikada iyi hekimlik yapılamaz. 2 dakikada bırakın muayeneyi hastanın ismini soramazsınız. Sağlıkta şiddeti ve malpraktis davalarını artıracaktır, ayrıca başka sonuçlar da doğuracaktır” diye konuştu. Küçükosmanoğlu özetle şunları kaydetti: “Randevu alınsın, gelmeyen olur diye düşünülüyor ama bu böyle değil, kapıda yığılmalar artıyor. Bu durum sağlıkta şiddeti de malpraktis davalarını da artırır. İki dakikada hastaya adını soramazsın. Vatandaşın isyanı büyük, randevu bulamıyor. Bu durum acillerdeki yığılmayı katlayacak. İşlemeyen bir sağlık sistemi var. Hastaneye başvuran hasta sayısı artıyor, çünkü hasta derdine çare bulamıyor. Birinci basamak dediğimiz Aile Sağlığı Merkezleri güçlendirilmeli, aile hekimlerine kayıtlı olan hasta sayısı 4 binlerden binlere düşürülmeli, personel ve ekipman eksikleri giderilmelidir.”

ROBOT DEĞİL, HEKİMİZ

Ankara Tabip Odası da ‘‘Robot değil, hekimiz’’ diyerek şunları kaydetti: “Yıllardır 5 dakikada hasta muayene edilmez derken İstanbul’da bir eğitim araştırma hastanesinin MHRS’de birkaç dakika aralıklarla randevu verilmesi sağlık sisteminin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sağlıkta Dönüşüm Programı hastaneleri işletmeye, hastaları müşteriye dönüştürürken nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını, iyi hekimlik değerlerini yok sayarak sürdürülüyor. Muayene için yeterli zaman tanımamak, hasta-hekim ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak kabul edilemez.’’

854 MİLYON BAŞVURU

Son 3 yıla ait hekime müracaat sayıları incelendiğinde 2020’de 600 milyon 261 bin 131 olan hasta sayısı, 2021’de 675 milyon 652 bin 190’a, 2023 yılında ise 854 milyon 328 bin 324’e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bir hastaya ayrılması gereken asgari muayene süresi 20 dakika ancak ülkemizde 5 dakika ve altında. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise MHRS sistemine ilişkin yeni düzenleme için tarih verdi. Bakan Koca yarın basın toplantısı planlandığını belirtti.