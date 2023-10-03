Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, depremden sonra ilk kez Antakya'da sahneye çıkıyor

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, deprem felaketinin ardından ilk kez Hatay'da sahneye çıkacak. Orkestra, "Cumhuriyet’in 100. Yılı ve Depremde Kaybettiklerimizi Anma Konseri" ile 21 Ekim'de sahnede olacak.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle depremin vurduğu Hatay'da anma konseri düzenleyecek.

"Cumhuriyet’in 100. Yılı ve Depremde Kaybettiklerimizi Anma Konseri" 21 Ekim Cumartesi günü Antakya Cumhuriyet Meydanında (Köprübaşı Meydanı) ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

2019 yılında Şef Ali Uğur tarafından kurulan, bünyesinde Hatay Çocuk ve Gençlik Orkestrası&Korosu, Hatay Çoksesli Korosu, Eğitim Korosu, Elmanın Şarkısı Müzik Grubu gibi oluşumları olan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden bu yana çeşitli şehirlerde dayanışma konserleri gerçekleştiriyor.

Depremden sonra ilk kez Hatay’da konser verecek olan orkestra, gelecek için umut dolu bir toplum hafızasının inşasına müzik ile katkı sunmayı amaçlıyor.