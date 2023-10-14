Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'ndan konser

Yunis ALAÇAM

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, 21 Ekim’de Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda (Köprübaşı Meydanı) ‘Cumhuriyet’in 100. Yılı ve Depremde Kaybettiklerimizi Anma Konseri’ verecek. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın Hatay’da ilk kez vereceği konser depremin ardından ‘yeniden doğuşun’ umudunu yeşertmek, depremde kaybedilenleri anmak, hafızaları diri tutmak ve tüm dünyanın dikkatini tekrar ‘deprem’ gerçeğine çekmek amacıyla verilecek.

Sahnede, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını temsilen 100 kişilik orkestra ve 100 kişilik koro yer alacak. Senfonik formda seslendirilecek Anadolu müziklerinden, farklı dillerde halk şarkılarına, Hatay türkülerinden dünya müziklerine kadar geniş bir repertuvarda gerçekleşecek konserde, Batı klasik müzik eserleri, Türkiye klasik müzik bestecilerinin eserleri ve Cumhuriyet marşları da konser programında yer alacak.

Herkese ücretsiz olacak konserin kadrosunu; Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın depremden dolayı Türkiye’nin farklı şehirlerine göç etmek zorunda kalan müzisyenlerinin yanı sıra Türkiye’deki opera, senfoni ve konservatuar müzisyenleri ve Hatay’da bulunan müzik öğretmenleri oluşturacak.