Hatay Akademi Senfoni Orkestrası: Üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümü nedeniyle Antakya'da binlerce yurttaşla bir araya geldi. Orkestra, "Yeni yaşamın örülmesinde üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Karamanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybedenleri anmak için Antakya'da binlerce yurttaşla bir araya gelerek seslendirdikleri müziklerle moral oldu.

Yapılan açıklamada, orkestranın 4 üyesinin kaybedildiği hatırlatılarak, "Hepimizin bildiği gibi bundan 1 yıl önce, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremde, Hatay’ın tüm ilçeleri büyük zarar gördü ve kadim kentimiz Antakya tamamen yıkıldı. Yaşadığımız bu depremde orkestramızın dört üyesini kaybettik. Vurmalı Sazlar Sanatçımız Abdo Düzgün, Kontrbass Sanatçımız Ali Yılmaz, Viyola Sanatçımız Büşra Kırkıcı, Sopranomuz Cansu Çilingir… Sağ kalan üyelerimizi çoğu saatler sonra enkazdan çıkarıldı, sevdiklerini kaybetti, evleri yıkıldı, enstrümanları enkazda kaldı ve şehirleri tamamen yıkıldı" sözlerine yer verildi.

"AYNI SORUMLULUKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni yaşamın örülmesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edecekleri mesajını veren orkestradan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Geçirdiğimiz 1 yıl boyunca tarihin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak birlikte üreterek ayakta kalmaya çalıştık. Birlikte üretip, iyileşirken de bu memleketin çocukları olarak tarih sahnesinde görevimizi yerine getirmeye çalıştık ve bundan sonra da aynı sorumlulukla, yeni yaşamın örülmesinde üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz.

5 ve 6 Şubat tarihlerinde Hatay Akademi Senfoni Orkestrası ve Hatay Çoksesli Korosu olarak Hatay’ın kültürel çeşitliliğini yansıtan her dilden ve her kültürden şarkılarla kaybettiklerimizi anmak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki tarih boyunca insanlık çeşitli felaketler ve travmalar yaşamış ve sanat, toplumun bu travmalardan çıkışında rol alan en önemli dinamiklerden birisi olmuştur."