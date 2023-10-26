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Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.10.2023 11:58
  • Giriş: 26.10.2023 11:58
  • Güncelleme: 26.10.2023 12:08
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkezinin Reyhanlı ilçesi olduğunu duyurdu. 

Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin saati ise 11.32 olarak açıklandı.

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