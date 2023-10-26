Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin merkezinin Reyhanlı ilçesi olduğunu duyurdu.
Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Reyhanlı (Hatay)
Tarih:2023-10-26
Saat:11:32:12 TSİ
Enlem:36.326 N
Boylam:36.345 E
Derinlik:7.86 km
Detay:https://t.co/xpZhgStigl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin saati ise 11.32 olarak açıklandı.
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