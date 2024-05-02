Hatay'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay Samandağ'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremi sosyal medyasından duyurdu. Saat 21:23'te yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-05-02
Saat:21:23:33 TSİ
Enlem:36.22333 N
Boylam:36.0425 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/wwbwbIE3AX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 9 kilometre olarak açıkladı.
Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.