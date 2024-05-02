Hatay'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Güncel 02.05.2024 21:45 Giriş: 02.05.2024 21:45

Güncelleme: 02.05.2024 21:49 Kaynak: Haber Merkezi

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AA