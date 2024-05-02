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Hatay'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Güncel
  • 02.05.2024 21:45
  • Giriş: 02.05.2024 21:45
  • Güncelleme: 02.05.2024 21:49
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da 3,8 büyüklüğünde deprem
AA

Hatay Samandağ'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD depremi sosyal medyasından duyurdu. Saat 21:23'te yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 9 kilometre olarak açıkladı.

Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

 
 

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