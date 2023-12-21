Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Hatay Antakya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antakya olan deprem saat 21.24'te 9.19 km derinlikte gerçekleşti.

Hatay Antakya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antakya olan deprem saat 21.24'te 9.19 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan şu açıklama yapıldı: "#DEPREM Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Antakya (Hatay) Tarih:2023-12-21 Saat:21:24:33 TSİ Enlem:36.33083 N Boylam:36.15306 E Derinlik:9.19 km"

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."