Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, bugün sabaha karşı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, "Endişe edecek bir şey yok" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derpem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.

Yaşanan depreme ilişkin açıklama yapan Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu sarsıntının 6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu kaydetti.

Endişelenecek bir durum olmadığını kaydeden Görür, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok."