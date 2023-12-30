Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama
Prof. Dr. Naci Görür, bugün sabaha karşı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, "Endişe edecek bir şey yok" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derpem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 30, 2023
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) https://t.co/mLCwCUOxE0
30.12.2023, 05:05:12 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
Yaşanan depreme ilişkin açıklama yapan Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu sarsıntının 6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu kaydetti.
Endişelenecek bir durum olmadığını kaydeden Görür, "X" hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok."
Özsoğuksu-Kırıkhan/Hatay’da 4,1 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depreminin artçısı, endişe edecek bir şey yok pic.twitter.com/7dJC6Jk1oQ— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2023