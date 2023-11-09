Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD, ilk verilere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya da saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Hatay'da saat 5.32'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmelerin takip edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Hatay İli Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

#Hatay İli #Kırıkhan ilçesinde 4️⃣,8️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… pic.twitter.com/emLRfjBLKV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 9, 2023

Öte yandan AFAD, ilk verilere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. AFAD, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.