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Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan A.A. isimli erkek tutuklandı.

Güncel
  • 23.10.2023 12:49
  • Giriş: 23.10.2023 12:49
  • Güncelleme: 23.10.2023 12:52
Kaynak: İHA
Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü Gözcüler Mahallesi’nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

Aramaların sonucunda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan A.A. yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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