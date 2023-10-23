Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan A.A. isimli erkek tutuklandı.
Kaynak: İHA
Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan bir kişi tutuklandı.
Olay, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü Gözcüler Mahallesi’nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.
Aramaların sonucunda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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