Hatay'da 6 Şubat Platformu, depremin 1. yılı için yapılacak anmaya çağırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da yakınlarını kaybedenler 6 Şubat Platformu'nu kurdu. 50'yi aşkın dernek, platform, demokratik kitle örgütü, sendika, meslek odası ve siyasi yapı bu platformda bir araya geldi. Platform, düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta saat 04.17'de Köprübaşı'nda ardından 15.00'te ise Maksim Alanı'nda yapılacak anma ve yürüyüşe katılma çağrısı yaptı.

Hatay'da 6 Şubat Platformu, depremin 1. yıldönümü olan 6 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek anmaya çağrı yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği kentlerden biri olan Hatay’da yakınlarını kaybedenler “6 Şubat Platformu”nu oluşturdu.

Depremin 1. yılında, yitirdiklerini anmak, memleketlerine ve yaşamlarına sahip çıkmak adına kentte 50'yi aşkın dernek, platform, demokratik kitle örgütü, sendika, meslek odası ve siyasi yapı bir araya geldi.

6 Şubat Platformu’nun kuruluşunu bir basın açıklaması ile duyuran yurttaşlar, depremin 1 yılının tamamlandığı 6 Şubat’ta saat 04.17'de Köprübaşı'nda ardından 15.00'te ise Maksim Alanı'nda toplanarak anma ve yürüyüşe katılma çağrısı yaptı.

6 Şubat Platformu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Yıl 2023... Takvim yaprakları 6 Şubat'ı, saat 04.17'yi gösteriyordu...

Başta memleketimiz Hatay olmak üzere 11 ili sarsan büyük depreme uyananlarımız, uyanamayanlarımız oldu! Bilim insanlarınca, meslek odalarınca yıllardır öngörülen, tedbir alınmadığı vakit doğal bir afetin tam bir felakete dönüşeceği konusunda uyarılar yapılan kaygılarla beklenen o depremi hepimiz yaşadık! Deprem öncesi konunun uzmanlarının bu haykırışlarını duymazdan gelenler deprem anında enkazın altında kalan binlerce insanın da sesine kulak tıkadı! Duysalardı belki eşimiz, dostumuz, sevdiklerimiz aramızda olacak; yıkılmış da olsa bu kentin sokaklarını birlikte arşınlayacaktık... Sevdiklerimizi kaybetmenin acısı mı daha ağır, sevdiklerimizin ölümüne neden olanlara duyduğumuz öfke mi? Hangi terazi ölçebilir bütün bu olanların ağırlığını ya da terazinin kefeleri bu duyguları taşıyabilir mi?

Ben geliyorum diyen bir depreme dair önlem almayanlara ve on binlerce insanın kaybına yol açan yıkımlara, enkazlara, ölümlere neden olanlara karşı çok öfkeliyiz.

Bitmek bilmez bu öfkenin içinden çıkamıyoruz, çıkmayacağız!

Bu kayıplar, bu yıkımlar, bu duygular yaşanmamış gibi depremin üzerinden geçen 1 yılda bu memleketin, bu memleketteki insanların nelere maruz kaldığı da herkesin malumu. Ne yaşadığımızı tek tek anlatmaya kalkarsak öyle boğarız ki zamanı... Fakat 1 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız sorunlar hâlâ duyulmuyor, görülmüyor ve yıkılmış koca bir kentin sorunları yok sayılıyor! Hatay’da eğitime dair sorunlar devam ediyor, birçok mahalle sağlık hizmetine erişemiyor. Hatay’da, yollar birer mayın tarlası. Hatay’da, çocuklar yanarak can veriyor hâlâ. Depremin üzerinden bir yıl geçmişken sevdiklerinin cenazesini arayan bir yığın insan var bu kentte. Bilmelisiniz ki bu kentin koca bir mezarlığa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bizler, ne yitirdiklerimizi ne yaşadıklarımızı ne de sorunlarımızı unutturmayacağız ve siz duymadıkça kentin taşıyla toprağıyla bu acı ve öfkeyi haykıracağız.

Bu yas ve öfkeyle depremin üzerinden geçen 1 yılda yitirdiklerimizi anmak, memleketimize ve yaşamlarımıza sahip çıkmak için kentteki dernek, sendika, meslek odaları, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, platformlar ve bir bütün Hatay halkı olarak sesimizi buluşturarak yükseltmek için bir araya gelerek 6 Şubat Platformunu oluşturduk.

6 Şubat Platformu olarak; felaketi yaşadığımız gün ve saatte 04.17'de, Köprübaşı'nda sevdiklerimizi anmak, 15.00'te ise Maksim Alanı'nda toplanıp kentimizin kalbine yürüyerek memleketimizin sesini birlikte yükselteceğimiz anma ve yürüyüşe bütün Hatay halkını bekliyoruz. Sesimiz duyulana, acımız ve öfkemiz görülene, sorumlular hesap verene kadar haykırmaya devam edeceğiz.

Hatay Bizim Memleket Bizim

Hatay'ı Yeniden Kuracağız."