Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü
Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina sağanak yağmurun etkisiyle kendiliğinden yıkıldı.
Kaynak: İHA
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da ağır hasar alan bina yıkıldı.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki katlı bina sağanak yağmurun etkisiyle çöktü. İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.