Hatay'da babasını öldürüp, annesini yaralayan erkek gözaltına alındı

Hatay'da tartıştığı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldüren, annesi Aysel Sağır'ı ise yaralayıp kaçan Mehmet Ali Sağır isimli erkek, gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren, annesini ise yaralayan Mehmet Ali Sağır isimli erkek, yakalandı.

DHA'nın aktardığına göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı. Anne ve babasını bıçakla yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Aysel Sağır'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır ise yakalandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.