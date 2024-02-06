Hatay'da Bakan Koca ve Başkan Savaş’a yoğun protesto

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 53 binden fazla yurttaş, facianın birinci yılında anıldı. Hatay’da ‘sessiz yürüyüş’ düzenlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi. Protestolarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Ülke yakın tarihinin en büyük faciası olan Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da halk, facianın yıl dönümü nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi. Depremin büyük yıkıma uğrattığı kentte, iki ayrı tören düzenlendi. Eş zamanlı anmaların ilki 6 Şubat Platformu’nun çağrısıyla, diğeri ise Hatay Valiliği’nin koordinesinde “devlet erkanı”nın katılımıyla yapıldı.

50'yi aşkın demokratik kitle örgütü, sendikalar ve siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturduğu platformun çağrısıyla yapılan ‘sessiz yürüyüş', Armutlu Mahallesi’nde başladı, Yunus Emre Parkı’nda son buldu. Depremzede yurttaşlar yürüyüş esnasında “reyhan dalları, karanfiller ve meşaleler” taşıdı. Yunus Emre Parkı’nda yapılan açıklamaya, yurttaşların yanı sıra, farklı siyasi partiler ile emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri de katıldı.

"SESİMİZİ KİMSE DUYMADI"

6 Şubat Platformu tarafından burada yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “5 Şubat 2023’te mutluyduk, sağlıklıydık, evimiz vardı. En önemlisi eksik değildik. Geçen yıl bugün, bu saatte güne uyanamadan binlerce insan bu hayattan koparıldı. 6 Şubat’ta önce korktuk; beton arasında kaldık. Ezildik, havasız, susuz kaldık. Boğulduk; yalnızdık, kimsesizdik, çaresizdik, perişandık. Sesimizi kimse duymadı. Terk edildik ve sonunda öldük. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde her zamankinden çok farklı uyandık. Sarsılarak, düşerek sevdiklerimize ulaşmaya çalışarak uyandık. Bir de hiç uyanamayanlar vardı aramızda. 105 saniyede onbinlerce canımız, binlere yıllık kadim memleketimiz yıkıldı. Şu an bu yüzden buradayız. Sevdiklerimizi anmak için buradayız. Yitirdiklerimize verdiğimiz sözü tutmak, bu kenti yeniden kurmanın iradesini göstermek için buradayız. Bu büyük felakette kaybettiğimiz canlarımızı özlem ve rahmetle anıyoruz.”

Açıklamanın ardından saat 04.17’de 105 saniye süren bir saygı duruşunda bunuldu. Bu esnada depremzede yurttaşlar, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi. Sık sık da “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları atıldı. Ardından yurttaşlar, ellerindeki karanfilleri Asi Nehri’ne bıraktı.

"BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER"

Bu arada polis, Yunus Emre Parkı’ndaki anmayla, Hatay Valiliği’nin düzenlediği Köprübaşı’ndaki tören arasına barikat kurmuştu. Fakat depremzede yurttaşlar, bu barikatı aştı ve Köprübaşı’na doğru yürümeye başladı. Burada da sık sık “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganı atıldı. Ayrıca “Lütfü Yargılansın”, “Adalet İstiyoruz Alacağız”, “Sorumlu Kamu Görevlileri Yargılansın” yazılı dövizler taşındı. Bir depremzede yurttaş, “Benim annem, abim onlar yüzünden öldü” diye seslenirken bir diğeri “Bizi ölüme terk ettiler” dedi.

KOCA VE SAVAŞ’A PROTESTO

Yoğun sisin kapladığı kentte Hatay Valiliği’nin koordinesinde düzenlenen etkinliğe ise depremzede yurttaşların protestosu damga vurdu. Aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın bulunduğu “protokol” üyeleri ile yurttaşların katıldığı anma, Köprübaşı mevkiinde gerçekleştirildi. Ancak siyasetçiler, sık sık kitle tarafından yuhalandı.

(Video - Uğur Şahin)

Yoğun protestoya maruz kalan Bakan Koca, kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.

Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından protestolarla ilgili bir açıklama yaptı. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil."

(Video - Uğur Şahin)

Hatay’a yeniden Lütfü Savaş’ı aday olarak gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

Senelerdir Hatay’ı yöneten, deprem anında da belediye başkanı olan Lütfü Savaş’a da halk yoğun tepki gösterdi. Yurttaşlar, “Lütfü İstifa” sloganı attı.

(Video - Uğur Şahin)

Alanda ayrıca sık sık "Hükümet istifa" sesleri de yükseldi.

Hükümetin açıkladığı resmi verilere göre 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası AKP iktidarı yetersizliği konusunda eleştirilmiş, tepkilere neden olmuştu. Birçok noktaya çok geç ulaşıldığı, imkanların yetersiz kaldığı eleştirileri yapılmıştı.

Öte yandan, eleştiri oklarının bir diğer hedefi de CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmuştu. CHP, yerel seçimler için Hatay'da yeniden Savaş'ı aday göstermişti. Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tartışma konusu olmuştu.