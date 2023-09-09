Hatay'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti, evli olduğu erkek tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde balkondan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybederken, evli olduğu erkek tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Şarkkonak Mahallesi'nde Nazlı K'nin evinin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Nazlı K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Nazlı K’nın evli olduğu U.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.