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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina yıkıldı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hatay'ın Antakya Merkez ilçesindeki 4 bina kontrollü olarak yıkıldı.

Güncel
  • 03.12.2023 13:23
  • Giriş: 03.12.2023 13:23
  • Güncelleme: 03.12.2023 13:24
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina yıkıldı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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