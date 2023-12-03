Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina yıkıldı
6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hatay'ın Antakya Merkez ilçesindeki 4 bina kontrollü olarak yıkıldı.
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.
Sıradaki Haber