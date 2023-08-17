Hatay'da 'Depremzede Derneği' kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedeler dernek kuruyor. "Hatay Depremzede Derneği" ismiyle kurulacak derneğe ilişkin yapılan açıklamada, "Hatay, Hataylılar tarafından inşa edilene kadar buradayız ve gitmiyoruz" denildi. Açıklamada, yurttaşlara, "Hatay'ın yeniden inşasında bu derneğe güç katmak için sana da ihtiyacımız var" çağrısı yapıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da, depremzedeler dernek kuruyor.

Hatay Depremzede Derneği Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen en temel ihtiyaçlara erişim hâlâ neredeyse imkansız" denildi.

"BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

"Şehirdeki yıkımlar kontrolsüz ve bilimsellikten uzak yapıldığından beraberinde bir asbest sorunu doğuruyor ve hepimizde ciddi kaygılara yol açıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En temel ihtiyaç olan suyun bile ulaşılamayan bir unsura dönüşmesi bizleri susuzluğa mahkum etti ve hâlâ Hatay genelinde ciddi bir su sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Okulların eğitime başlayacakları binalar ile ilgili yapılan incelemelerin yetersizliğinden ötürü yeni döneme nasıl ve hangi koşullarda başlayacağına dair belirsizlik hâlâ devam ediyor.

Şehri yeniden ayağa kaldırma durumu söz konusuyken yapılan bunca baştan savma iş; öğrencisinden velisine, memurundan emeklisine kadar hepimizin tedirgin olmasına neden oluyor. Bunca zaman geçmesine rağmen halen birçok insanımızın barınacak yeri yok."

"KENTİMİZİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

"Hatay'da yaşamayı tercih edenler olarak çocuklarımızın, kendimizin, kentimizin geleceğine sahip çıkmak için bir aradayız" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birbirimizin çaresi olmayı, birbirimizin yaralarını sarmayı deneyimlediğimiz ilk günden bugüne, bu kentin umuduna dair dilimizden düşürmediğimiz üç kelime, yaşamı yeniden düşünmenin inancını kattı hepimize; Hatay'ı Yeniden Kuralım... İşte tam da bu duygunun sahiciliğiyle her seferinde birbirimize bir söz verdik, birbirimizin gözlerine baka baka söylediğimiz bir söz; Hatay, Hataylılar tarafından inşa edilene kadar buradayız ve gitmiyoruz."

"SANA DA İHTİYACIMIZ VAR"

Açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:

"Biz biliyoruz ki Hatay'ın tüm ilçelerinden ve mahallelerinden kadın, genç, çocuk, sağlıkçı, hukukçu, eğitimci, işçi, işsiz, esnaf, hiçbirimiz memleketimize ve yitirdiğimiz canlarımızın düşlerine dair mücadele etmekten geri durmayacağız. Hatay'ın yeniden inşasında bu derneğe güç katmak için sana da ihtiyacımız var."