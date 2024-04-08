Hatay'da en güzel bayram hediyesi

Defne'de depremzede gençlere bisiklet dağıtıldı. Dayanışma Gönüllüleri’nden Mansuroğlu, "Spor yoluyla gençlerin psikolojik gelişimini destekliyoruz” dedi. Eğitim Sen'den Tıraş ise gençlerin bisikletle okula ulaşmasının önemine değindi.

HABER MERKEZİ

Hatay’da Bisiklet Dayanışması kampanyası kapsamında bisiklet dağıtımı yapıldı.

Dayanışma Gönüllüleri, Eğitim Sen ve Özgürlüğe Pedal Grubu, Hataylı depremzede gençler için bisiklet kampanyası düzenledi. Hatay merkezli Ayhan Kara Vakfı ve Avusturya merkezli MIVA ile HİLFSWERK vakıfları kampanyaya destek verdi.

Defne Özgürlük Parkı’ndaki bisiklet dağıtım töreninde konuşan Dayanışma Gönüllüleri’nden Serbay Mansuroğlu, “Deprem sonrası en büyük travmayı çocuklar ve gençler yaşadı. Psikolojilerinin spor yoluyla güçlenmesine destek vermeye çalıştık. Seçim sürecinde de bisiklet şehri Defne ve spor şehri Defne için söz verdik. Bugün bunun için çocuklarımızın yanındayız. Mücadelemiz, çabamız onlar için” diye konuştu.

GENÇLER OKULLARA ULAŞAMIYOR

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş ise deprem sonrası kentte ortaya çıkan toplu ulaşım sorununa dikkat çekip, “İstedik ki çocuklarımız okula bisikletle gitsin. Okul servisleri pahalı, toplu ulaşım yok. En azından bir grup öğrencimize, özellikle liseli öğrencilerimizin ulaşım ihtiyacının çözümüne katkı sağlamak istedik” dedi.

Dayanışma Gönüllülerinden Halil Ertunç, tüm bağışçılara teşekkür etti. Özgürlüğe Pedal Bisiklet Grubu’ndan Birkan Sarıfakıoğlu, ekolojik yaşam için bisiklet kullanımını savunduklarını aktardı.

Etkinlikte Hatay’ın İskenderun ve Defne ilçelerinde 300’e yakın gence bisiklet dağıtıldı. Bisiklet dağıtımı önümüzdeki hafta da Samandağ’da gerçekleştirilecek.