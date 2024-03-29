Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu
Hatay'ın Defne ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde lahit bulundu. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulunan lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.
Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.
Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.