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Hatay'da fabrikada yangın: İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Antakya'da mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 24.12.2023 13:15
  • Giriş: 24.12.2023 13:15
  • Güncelleme: 24.12.2023 13:17
Kaynak: AA
Hatay'da fabrikada yangın: İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Fotoğraf: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güzelburç Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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