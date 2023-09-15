Hatay'da hamile doktora yumruklu ve tekmeli saldırı

Hatay'da Defne Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı doktor K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğradı. Saldırganın yumruk ve tekmeli saldırında 11 haftalık hamile olduğu belirtilen doktor K.E.K'nin gebeliği tehlikeye girdi. Doktora, 1 haftalık iş göremez raporu verildi.

Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadın, K.E.K isimli doktora fiziki saldırıda bulundu.

Olay, gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı.

Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle darbetti. Gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

HATAY TABİP ODASI, İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından, "Defne Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" şeklinde paylaşımda bulundu.