Hatay'da hasta taşıyan ambulans yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hasta taşıyan ambulansın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarılırken ambulans kullanılamaz hale geldi.

Güncel 09.05.2024 13:51 Giriş: 09.05.2024 13:51

Güncelleme: 09.05.2024 13:55 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA