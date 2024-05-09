Hatay'da hasta taşıyan ambulans yandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hasta taşıyan ambulansın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarılırken ambulans kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Hatay’da hasta taşıyan seyir halindeki ambulans, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Çevre yolunda ilerleyen hasta taışayan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı.
Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.