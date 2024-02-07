Hatay'da iki derslikten biri kullanılmaz halde

Haber Merkezi

Öğrenci Veli Derneği'nden yapılan açıklamada depremin birinci yılında verilen sözlerin tutulmadığı kaydedildi. Şehirlerin konteyner kente dönüşmüş olduğu belirtilen açıklamada eğitimdeki eşitsizliğin ve eğitime erişim sorununun devasa boyutlara geldiğine dikkat çekildi. "Okul yok, öğretmen yok, çadırdan/prefabrikten derslikler yok, devam zorunluluğu yok sonuç olarak 6 Şubat sonrası eğitim yok" denilen açıklama şöyle devam etti: MEB’in açıklamasına göre deprem bölgesinde 936 okul kullanılamaz hâle geldi. Hatay’da iki derslikten biri kullanılamaz durumda. Öğrenciler için ücretsiz ulaşım sağlanmadı. Çocuklar eşit koşullara sahipmiş gibi merkezi sınav dayatmasıyla karşı karşıya bırakıldılar."

Açıklamada özel eğitim desteğine ihtiyacı olan çocuklara ilişkin de "Depremden ve deprem sonrası süreçten ne ölçüde etkilendiği ve eğitime erişimleri üzerindeki etkisine ilişkin önemli bir veri ve bilgi eksikliği bulunmakta. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımız depremin en çok etkilediği dezavantajlı çocuklarımızın başında gelmekte." denildi. Veli Der açıklamasında tüm bu sorunların bir an önce çözülmesi istendi.