Hatay'da işyerine silahlı saldırı: 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu

Hatay'da bir işyerine Y.İ. isimli kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İşyerinde bulunan 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtulurken, saldırgan gözaltına alındı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde işyerine yapılan silahlı saldırı esnasında 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanarak kurtuldu.



Olay, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan emlakçı dükkanında meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Volkan Kömür’e ait işyerine aracıyla gelen bir kişi, silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırı esnasında işyerinde bulunan Kömür’ün 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı koltuğun arkasına yatarak yara almadan atlattı. Olayın şüphelisi Y.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



İşyerinin camına 5 kurşun isabet eden Volkan Kömür, olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumeti olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Olay dün saat 13.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşı ziyaret etmek için işyerimi oğluma bıraktım. 150-200 metre mesafedeydim. Silah seslerini duyunca herkes gibi ben de dışarı fırladım. Baktım insanların benim işyerime ait yere akın ettiğini gördüm. Olay yerine geldiğimde işyerimin camına 5 kurşun isabet etmiş. Oğlumun ise dışarıda şok halinde oturduğunu gördüm. Ne oldu oğlum dediğimde, 'baba birileri geldi silahını doğrulttu ateş etti. Ben de korkudan koltuğun içine sakladım' dedi. Silahlı saldırıda bulunan şahsın daha sonra Y.İ. olduğunu öğrendim. Bu şahısla benim hiçbir husumetim yok. Neden yaptı anlamıyorum. İşyerime yapılan bu silahlı saldırı nedeniyle şikayetçiyim. Çocuğum ölümden döndü, itibarım sarsıldı.”