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Hatay'da konteyner poliklinikte yangın

6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Alevlere ekipler tarafından söndürüldü.

Güncel
  • 24.04.2024 10:08
  • Giriş: 24.04.2024 10:08
  • Güncelleme: 24.04.2024 10:52
Kaynak: AA
Hatay'da konteyner poliklinikte yangın
Fotoğraf: DHA

İskenderun Devlet Hastanesi bahçesinde, kullanılmayan 3 konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra İskenderun Devlet Hastanesinin poliklinik hizmetlerinde bir süre kullanılan 3 konteynerde yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılmayan ve yangında hasar alan 3 konteyner, vinçlerle hastane bahçesinden kaldırıldı.

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