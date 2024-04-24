Hatay'da konteyner poliklinikte yangın
6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Alevlere ekipler tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA
İskenderun Devlet Hastanesi bahçesinde, kullanılmayan 3 konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra İskenderun Devlet Hastanesinin poliklinik hizmetlerinde bir süre kullanılan 3 konteynerde yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kullanılmayan ve yangında hasar alan 3 konteyner, vinçlerle hastane bahçesinden kaldırıldı.