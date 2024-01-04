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Hatay'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.01.2024 23:04
  • Giriş: 04.01.2024 23:04
  • Güncelleme: 04.01.2024 23:06
Kaynak: AA
Hatay'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: AA

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklete, Orhanlı Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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