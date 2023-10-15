Hatay'da sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü

Hatay'ın İskenderun ve Palas ilçesilerinde sağanak yağış etkili oldu. Caddeler su içinde kalırken bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Güncel 15.10.2023 15:14 Giriş: 15.10.2023 15:14

Güncelleme: 15.10.2023 15:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Hatay'da sağanak yağış sonrasında caddeler göle döndü. Ev ve işyerlerini ise su bastı. İskenderun ile Payas ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu. Bazı caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisi gündüz hafiflerken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor