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Hatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil sulama kanalına devrildi. Araçtan çıkarılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. 2 kişi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güncel
  • 10.04.2024 14:46
  • Giriş: 10.04.2024 14:46
  • Güncelleme: 10.04.2024 14:48
Kaynak: AA
Hatay'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 ANJ 095 plakalı otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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