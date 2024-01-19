Hatay'da tahliye kanalında cansız beden bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tahliye kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri tahliye kanalında bir erkeğe ait cansız beden olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhsar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri tahliye kanalına girerek cansız bedeni çıkardı.
Cansız beden, kimliğinin tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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