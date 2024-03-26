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Hatay'da trafik kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Hatay Dörtyol'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 26.03.2024 14:54
  • Giriş: 26.03.2024 14:54
  • Güncelleme: 26.03.2024 15:07
Kaynak: İHA
Hatay'da trafik kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. 

Kaza Payas – Dörtyol karayolu üzerinde meydana geldi.

Özerli Mahallesi mevkiinde TIR ile otomobil çarpıştı. 

Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. 

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 

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