Hatay'da trafik kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi
Hatay Dörtyol'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza Payas – Dörtyol karayolu üzerinde meydana geldi.
Özerli Mahallesi mevkiinde TIR ile otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.