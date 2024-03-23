Hatay'da trafik kazası: CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un da içerisinde bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Yavuz Sultan Selim kavşağında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Partisinin Piri Reis Mahallesi'ndeki programına katılmak için bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada Mansur ve iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.