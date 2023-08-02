Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 3,5 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alahan Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yangına 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kulübe ve arı kovanları ile 3,5 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.