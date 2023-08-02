Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 3,5 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel 02.08.2023 16:52 Giriş: 02.08.2023 16:52

Güncelleme: 02.08.2023 17:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA