Hatay Depremzede Derneği: "Kenti terk etmemiz mi isteniyor?"

Hatay Depremzede Derneği'nden depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen depremzedelerin yaşadığı sorunların giderek arttığına vurgu yapılarak, "Koşullarımız zorlaştırılarak kentimizi terk etmemiz, göç etmemiz mi bekleniyor?" ifadelerine yer verildi.

Hatay Depremzede Derneği, Hatay’da kent ve halkı çözüm bekleyen sorunlara dair basın açıklaması yaptı. Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan açıklamayı dernek adına Ece Doğru yaptı.

"Eğitime, sağlığa, hukuka, ulaşıma, barınmaya, kara yollarının mevcut durumuna, elektrik ve suya, kentimizin yeniden inşasına, inşa süreci ve şekline dair sorularımız, sorunlarımız sürüyor" diyen Ece Doğru, "Altyapı ve üstyapı sorunlarından kaynaklı kentte yaşam dayanılmaz halde" dedi.

Yaplan basın açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

Yaşamsal ihtiyaçlarımız olan elektrik ve suya dair ciddi sıkıntılarımız var. Birçok mahallede uzun süreli elektrik ve su kesintileri yaşıyoruz. Elektriğin sık sık kesilmesinden ötürü elimizde kalan elektronik eşyalarımız da bozuluyor. Tedaş ve HATSU yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, birbiriyle sağlıklı iletişim kurması gereken kurumların bu iletişimi kuramadıklarını gördük. Bazı kurumlar, maddi yetersizlik nedeniyle bu sorunların üstesinden gelemediğini aktardı! Bu iletişimsizlik ve maddi yetersizlik böylesi hassas konularda bizlere sebep olarak gösterilemez. Bugün elektrik ve su sıkıntısını derinden yaşayan bu halkın ağır hasarlı binalarına geçmişe dönük elektrik ve su faturaları göndererek, zorlayıcı ekonomik koşularda deprem bölgesi için hiçbir, kolaylaştırma yapmayarak düşündüğünüz ne ise bir kez daha Hatay halkı olarak yineliyoruz: Depremin 11.ayında buradayız ve gitmiyoruz. Buradan Tedaş ve HATSU yetkililerine sesleniyoruz; Elektrik ve su kesintilerinin nedenleri neyse bunların acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

"YOLLARIN ACİLEN ONARILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Deprem sonrası yollardaki çatlaklar ve çökmeler kazalara ve ölümlere sebep oluyor. Yağışlarla birlikte bu yollar tam anlamıyla bir mayın tarlasına dönüşüyor. Geçtiğimiz haftalarda Karayolları Müdürlüğüne ve Yerel Yönetimlere sorumluluk çağrısında bulunduk. Buradan bir kez daha Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyoruz; Bozuk yollar nedeniyle maddi kayıp yaşamak, kaza yapmak, yaralanmak, ölmek istemiyoruz. Yolların acilen onarılmasını talep ediyoruz.

"İLACIN MUADİLİNE BİLE ULAŞAMIYORUZ"

Ortak yaşam alanlarında su ve elektrik sorunları sık yaşandığından uyuz, parazitoz, influenza, impetigo, ağız-el-ayak hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklar artarak devam ediyor.Yaşam şartlarının; soğuğun, yağmurun, çadırın, konteynerin olumsuz etkilerinden kaynaklı solunum yolları enfeksiyonu daha da dirençli hale gelmiş durumda.Aile Sağlığı Merkezleri hâlâ konteynerlarda hizmet veriyor.Hastalar soğukta uzun süre sıra bekliyor.Üçüncü basamak sağlık hizmeti ise verilememekte.Özellikli hastaların takip ve tedavileri aksamakta, hastalar başka ilçe/illere yönlendirilmekte.Çocuk izlemleri yeterli olmadığı için büyüme ve gelişme geriliğinin ne durumda olduğu bilinmiyor.İnternet sıkıntısından kaynaklı aşı takibi de yapılamıyor.Hastaneler çok kalabalık. Randevu almak çok uzun zaman alıyor.Randevu alsak da yoğunluktan kaynaklı muayene süreleri çok kısa.Muayene sonrası eczaneye gittiğimizde istediğimiz ilaçları bulmakta ciddi sorunlar yaşıyoruz,çoğu zaman ilacın muadiline dahi ulaşamıyoruz.Kentimiz için tam teşekküllü hastane talebimizde ısrar ediyoruz. Buradan sağlık emekçilerinin yaşadığı barınma sorununa da değinmek istiyoruz. Sağlık emekçileri barınma sorunundan kaynaklı gün içinde kilometrelerce yol gidiyor.Sağlık bakanlığının Hatay halkının sesini duyması için daha ne kadar haykırmamız gerekecek?

Birinci dönemin sonuna geldik ısrarla talep etmemize rağmen hâlâ hasarlı okulların güçlendirilmesi ile ilgili hiçbir hazırlık yok. Kentteki okulların %15’’ini bu durumda.Az hasarlı okulların da bina analizi yapılmadı.Okul binalarını birden fazla okul kullanıyor. Hal böyle olunca öğrenciler ya sabah ya da akşam karanlığında eğitim görüyor. Okul binalarının 2.dönemde hazır hâle getirilmesini istemiştik buna dair herhangi bir adım atılmadığını gördük. En kısa zamanda okulların güçlendirme ve tadilatının yapılmasını,hızla eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Deprem sonrası derinleşen eşitsizlikle ortak ve merkezi sınavlara hazırlanan depremzede öğrenciler için ek puan yada ek kontenjan gibi çözümler hızlıca geliştirilmelidir.

Koşulların iyileştirmesi adına öğrencilerimize eğitim desteği ödemesi veya pozitif anlamda ekonomik destek istemeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için ücretsiz yemek ve içme suyu talebimizde ısrar ediyoruz.

"EĞİTİMDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Buradan Milli Eğitim yetkililerine sesleniyoruz; biz anne babaları ve öğretmenleri olarak çocuklarımızın geleceğinin karartılmasından endişe duyuyoruz! Atılması gereken adımlar hızlıca atılmalıdır.

Ağır aksak ilerletmeye çalıştığımız eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimimiz de neredeyse imkansız.Öğrencilerimiz için okullara ücretsiz ulaşım talebimizi yineliyoruz.Bazı mahallelerde hâlâ dolmuş yok.Şehir içi ulaşım koşullarının da iyileştirilmesini, belediye dolmuşlarının hat sayısının arttırılmasını, saatlerin yeniden düzenlenmesini ve güzergahın mahallelere göre planlanmasını istiyoruz. Şehir içi ulaşımda Hatay Büyükşehir Belediyesi,öğrencilerin ücretsiz taşınmasında ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, atması gereken adımları acilen atmalıdır.

"GÖÇ ETMEMİZ Mİ BEKLENİYOR?"

Hatay’ın Özel Afet Bölgesi ilan edilmesi için daha hangi koşullar bekleniyor? Bir kez daha kentimizin Özel Afet Bölgesi ilan edilmesini ve deprem bölgesi için merkezi bütçeden maddi destek sağlanmasını istiyoruz.

Şu an yapılan konutlar bile tamamlanmamışken geriye kalan 250 bin konut ne zaman yapılacak? Bu halk daha ne kadar çadırlara ve konteynerlere mahkûm bırakılacak? Koşullarımız zorlaştırılarak kentimizi terk etmemiz, göç etmemiz mi bekleniyor?

Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmek üzere.Sorularımız ve sorunlarımız her geçen gün artıyor. Sorunlarımız çözülmedikçe Hatay halkı olarak haykırmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Yetkilileri uyarıyoruz ve sorularımıza ivedilikle cevap vermelerini bekliyoruz."