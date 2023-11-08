Hatay halkı talana izin vermedi

Hatay’da orman, tarım ve zeytinlik alanlarında yapılmak istenen RES projesi için halkın katılım toplantısı gerçekleştirilmek istendi. Bölge halkı projeye tepki göstererek toplantıyı yaptırmadı.

HABER MERKEZİ

Hatay’da İnovatif Enerji Tedarik A.Ş tarafından 18 adet rüzgar enerji santralı (RES) projesi yapılmak isteniyor.

Antakya, Atınözü, Defne ve Yayladağ ilçelerini kapsayan alanda yapılmak istenen projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayladı. Projeyle ilgili bugün çevresel etki değerlendirme(ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapılmak istendi.

Toplantı, Altınözü ilçesinin Enek mahallesinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilmek istendi. Bölge halkı, projeye tepki göstererek toplantıyı yaptırmadı.

Yurttaşların projeyle ilgili yaptıkları itiraz dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Proje alanının büyük oranda yerleşim yerlerine yakın, jeolojik haritalara göre Antakya fay zonunun 80 metre yakınında olması nedeniyle itirazlarımızı bildirerek toplantıya katılmak istemedik. Bu itirazlarımızın dikkate alınmasını arz ve talep ederiz.”

PROJE HAKKINDA

İnovatif Enerji Tedarik A.Ş, 18 adet rüzgar enerji santralı (RES) projesi için geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Projenin yapılmak istenen alan ise; “mera alanı”, “kentsel gelişme alanı”, “orman alanı”, “zeytinlik alan”, “tarım alanı”, “turizm bölgesi”, “organize sanayi bölgesi” ve “atıksu tesisleri alanı” içerisinde kalıyor.

Proje alanın çevresinde ise doğal sit alanı bulunuyor. Proje bedeli ise 975 milyon TL olarak planlandı.