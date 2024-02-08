Hatay krizi PM erteletti: Düğüm 12 Şubat’ta çözülebilir

CHP’de giderek büyüyen Lütfü Savaş krizi, partinin aday belirleme mesaisini uzattı. CHP’de Hatay düğümünün 12 Şubat’ta çözüleceği öğrenilirken Lütfü Savaş’ın yerine üç isim konuşuluyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de 9 Ocak günü tamamlanması beklenen aday mesaisi, “Lütfü Savaş krizi” nedeniyle yeni haftaya sarkacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A Takımı, ana gündem maddesinin Hatay olacağı MYK toplantısını 12 Şubat günü gerçekleştirilecek.

Toplantıda, adaylığı ile ilgili tartışmalar yaşanan ve değiştirilebileceği yönünde sinyaller verilen Lütfü Savaş’a yönelik gerçekleştirilen son anket ele alınacak.

Savaş’ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği tartışılırken CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstermesi olası yeni isme çevrildi. CHP Genel Sekreteri ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke ile CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in isminin MYK üyelerine sorulacağı bildirliyor. 27’nci Dönem CHP Milletvekili Serkan Topal da masadaki seçeneklerden biri olacak.

HATAY KRİZİ

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hatay'da yaşanan protestolar üzerine yeniden yapılan anketin sonuçları doğrultusunda adaylığı geri çekilirse Lütfü Savaş’ın yerine belirlenen isim, 12 Şubat’ta kamuoyuna ilan edilecek.

Partinin Hatay krizi nedeniyle ertelediği aday tanıtım programı ise 18 Şubat Pazar günü düzenlenecek. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek programa kadar CHP, seçim çevrelerindeki adaylarının tamamına yakınını belirleyecek. Program günü açıklanmayan adaylar ise 19 Şubat haftasında gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarında netleştirilecek.

GÖZLER DEM PARTİ’DE

CHP’nin öte yandan, İstanbul’un ilçelerinde DEM Parti’nin İstanbul adayına göre pozisyon alacağı belirtiliyor. Aday belirleme sürecinde heyetler aracılığıyla DEM Parti ile temaslarını sürdüren CHP’nin, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için açıklayacağı adayın profiline göre “pazarlığı” sürdüreceği kaydediliyor. Bu kapsamda özellikle Adalar ve Esenyurt ilçesi için belirlenecek CHP adayının, DEM Parti seçmeninden oy alabilecek bir isim olacağı ifade ediliyor.