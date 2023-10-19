Hatay Valiliği'nden enkazdan çıkarılan motosikletlere ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu kentte enkaz altından çıkarılan motosikletlere ilişkin "Tespiti yapılan araçları, hak sahiplerinin 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne başvurarak teslim almaları gerekmektedir" açıklaması yaptı.

Güncel 19.10.2023 17:11 Giriş: 19.10.2023 17:11

Güncelleme: 19.10.2023 17:16 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: İHA

Hatay Valiliği, depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılıp motor ve şase numaraları tespit edilen motosikletlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, enkaz altından çıkarılan 395 motosikletin hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne başvurarak araçları teslim alması gerektiğini belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve Kemal Çalıcı Tır Garajı yerleşkesinde muhafaza altına alınan 395 motosikletin motor ve şase numaralardan tespitinin gerçekleştirildiği belirtildi. Motosikletlerin plaka, marka, renk ve modellerinin yer aldığı bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir."