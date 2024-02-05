Hatay ve Maraş'ta eğitime 1 günlük ara verildi

Hatay ve Maraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

Hatay ve Maraş'ta depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin birinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, büyük yıkımın yaşandığı kenttlerden biri olan Hatay'da, depremin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

MARAŞ'TA İL MİLLİ EĞİTİM'DEN AÇIKLAMA

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta eğitime bir günlük ara verildi. Konuyla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"06 Şubat 2023 tarihinde, ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."