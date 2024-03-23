Hatay’a ‘Kelebek Etkisi’

Kültür Sanat Servisi

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin neden olduğu yıkıma sanat aracılığıyla destek olmak amacıyla hazırlanan "Kelebek Etkisi" adlı grup sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Ortaköy’deki Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergi, Hatay Kuzeytepe’de kurulan Örnek Evler Yaşam Köyü’ne katkıda bulunmak için bağışlanan eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Örnek Evler Yaşam Köyü’ne destek arayışını sanat dünyasına taşıyan sergi, 25 Mart’a kadar Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde görülebilecek.