Hatay’da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvveti yağış nedeniyle 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle bina tahliye edildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

İskenderun ilçesinde gece boyu kuvvetli olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece geç saatlerinde etkili olan kuvvetli olan aşırı sağanak yağış, İsmet İnönü Mahallesi’nde 5 katlı binanın istinat duvarın çökmesine neden oldu.

Duvarın çökmesi sonrası 5 katlı Şekerlisoy apartmanı çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.