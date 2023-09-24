Hatay’da Bisiklet Dayanışması

Dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip deprem kenti Hatay’da bisiklet dayanışması kampanyası kapsamında bisiklet dağıtımı yapıldı. Gençlerin spor ile psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi ve bisikletli yaşamın geliştirilmesi amaçlandı.

BirGün HATAY

Hatay’da Bisiklet Dayanışması kampanyası kapsamında bisiklet dağıtımı yapıldı. Ücretsiz şekilde düzenli bisiklet kullanımı için merkezi noktalara bisiklet parkları da kuruldu.

6 Şubat depreminde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’ın merkez ilçe Antakya ile İskenderun, Samandağ ve Defne ilçelerinde 300’e yakın genç bisiklet sevinci yaşadı.

Dayanışma Gönüllüleri ve Özgürlüğe Pedal bisiklet grubunun öncülük ettiği kampanyada depremzede gençlerin spor yoluyla psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi, deprem yaralarının sarılması ve ekolojik bir kültür olarak bisikletli yaşamın geliştirilmesi amaçlandı.

Bisiklet dağıtımına Hatay merkezli Ayhan Kara Vakfı, Avusturya merkezli MİVA, HİLFSWERK vakıfları ile İstanbul Maltepe Belediyesi destek sağladı.

Dayanışma Gönüllüleri’nin İskenderun’da bulunan koordinasyon merkezinde yapılan dağıtımda konuşan Halil Ertunç, “Depremin ilk gününden bu şehrin ayağa kalkması için her türlü mücadeleyi verdik. Dayanışma faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Şimdi de gençlerin desteklenmesi, bisikletli yaşamın geliştirilmesi, bu şehrin çok yönlülüğüne katkı sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Özgürlüğe Pedal bisiklet grubundan Birkan Sarıfakıoğlu, “Bisiklet hayattır. En başta ekolojik yaşamın önemli bir parçası. Temiz bir çevre, temiz hava, sağlıklı yaşam, spor demek bisiklet demek. Daha önce Manisa Soma’da madenci ailelerin çocukları için geliştirdiğimiz bisiklet dayanışmasını bugün depremzede gençler için hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Sarıfakıoğlu, Hatay’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde bisikletin olmazsa olmaz bir parça olması gerektiğini belirtip, “Dünyanın tek parçada en uzun bisiklet yolu bu kentte. Bunu çoğaltmamız gerek. Şehrin her yerine bisiklet yolları talep edeceğiz” diye konuştu.

Özgürlüğe Pedal bisiklet grubundan Oktay Evsen’in güvenli bisiklet sürüşü ve bisiklet sürüş eğitiminin ardından bisiklet dağıtımı gerçekleşti.