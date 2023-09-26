Hatay’da hastalıklar arttı, aşılama yüzde 50 azaldı

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şube Eşbaşkanı Meryem Avcı, Maraş merkezli depremlerin ardından kentte sağlıkçıların yükünün ikiye katlandığını, temiz suya erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle hastalıkların arttığını ve asbest tehlikesine karşı önlem alınmadığını söyledi.

MA’ya konuşan Avcı, depremlerin üzerinden 7 ay geçtiğini buna karşın devlet hastanesinin hâlâ çadırda poliklinik olarak hizmet verdiğini belirterek, özetle şunları kaydetti: “Üçüncü basamak sağlık kurumu olan bu hastanede doğum ve sezaryen gibi cerrahi işlemler yapılamıyor. Doğum için 90 kilometre uzaklıktaki İskenderun’a gitmek zorunda kalıyorlardı. Tıbbi malzemelerde hâlâ birçok aksaklık yaşanıyor. Son dönemde sağlıkçıların yüzde 30’u başka illere gitti. Bu durum ise kalan emekçilerin yükünü ikiye katlıyor. Halkın birinci basamak sağlık hizmetine erişimi imkânsız hale geldi. Şu an aşı oranı Hatay’da yüzde 50’nin altına düşmüş durumda. İlk dönemlerde mahalle mahalle gebelerin ve çocukların işlemlerini yapıp, aşılarını tamamlamaya çalışmıştık. Ancak şu an Hatay’da sağlık sistemi çökmüş durumda. Temiz su olmamasından kaynaklı kadınlarda vajinit ve idrar yolu enfeksiyonlarının yanı sıra mantar gibi sağlık sorunları yaşanıyor. Bu konuda önlem alması gerekiyor."