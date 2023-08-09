Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Hatay'ın Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı.
Yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.