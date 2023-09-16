Hatay’da ormanlık alanda örtü yangını

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangına ekiplerin müdahale ediyor.

Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiisinde saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda örtü yangını başladı.

Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, yurttaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterleri de yangına müdahale ediyor.