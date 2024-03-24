Hatay’da ortak adaylık için hâlâ geç değil

HABER MERKEZİ

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da birçok sorun hala çözüm bekliyor.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Hatay’daki sonuç diğer kentlere göre daha önemli. Emek Partisi’nden (EMEP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Halil İmrek, süreci BirGün’e değerlendirdi.

Depremlerde Hatay’da çok ciddi bir yıkım yaşandığını hatırlatan İmrek, “Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen insanların çok ciddi sorunları var. Çalışmalar sırasında görüştüğümüz herkes sağlık, barınma, eğitim ve ulaşımın çok büyük bir sorun olduğunu dile getiriyor. Şehirde en önemli meselelerden biri de hâlâ içilebilir su olmaması. Molozların depolanma sorunu sürerken, en önemli ve ciddi sorun ise barınma. 219 bin kişi hala konteyner kentlerde yaşıyor” dedi.

Hatay’da sol, sosyalist güçler, devrimcilerin bir bütün olarak ciddi bir dayanışma sergilediğine dikkat çeken İmrek, “Bu dayanışma halk tarafından takdir edildi ve seçimler için halkı bir beklentiye soktu. Yerelde CHP’nin de depremde iyi bir sınav vermediğine dair eleştiriler var. Burada kenti birlikte yönetilmesi için halkçı bir belediye bir pratiği ortaya çıkarılabilirdi" diye konuştu.