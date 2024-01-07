Hatay’da prefabrik evde yangın çıktı: 2 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin kaldığı prefabrik evde elektrik kablolarından çıktığı değerlendirilen yangında 2 kişi öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi’nde ikamet eden Z.H. adlı şahsın evinin bahçesinde bulunan kendisine ait prefabrik evde meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H. ve D.H.’nin vefat ettiği tespit edildi.

ELEKTRİK KABLOLARI ŞÜPHESİ

Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi.

Cansız bedenler otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.