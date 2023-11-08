Hatay’da şirketler yine rant peşinde

Depremde adeta yerle bir olan Hatay’da sorunlar çözüm beklerken şirketler istediğini alıyor. Bugün ÇED toplantısının düzenleneceği RES projesinin hedefinde yine zeytinlikler ve ormanlık alanlar var.

Aycan KARADAĞ

6 Şubat’ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından ağır yara alan Hatay’da binlerce insanın temel sorunları hâlâ çözüm beklerken şirketlerin keyfi yerinde. Başta enerji, sanayi ve maden sektörlerinin iştihanı kabartan Hatay’da projeler hız kesmiyor. Eşlerini, dostlarını, evlerini kaybeden Hataylılar şimdi de ormanlarını, zeytinlikleri ve yaşam alanlarını korumak için mücadele ediyor. Son olarak İnovatif Enerji Tedarik A.Ş adlı şirket, Antakya, Atınözü, Defne ve Yayladağ ilçelerini kapsayan alanda 18 türbinli rüzgâr enerji santralı (RES) projesi için hareket geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeyi onaylamasın ardından bugün çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapılacak. Bölge halkı ise projeye tepkili.

Proje; mera, kentsel gelişme, orman, zeytin, atık su tesisleri alanları ile turizm ve organize sanayi bölgesi olarak geçiyor. Doğal sit alanının çevresinde yapılacak projenin bedeli ise 975 milyon TL olarak planlandı.

KABUL ETMİYORUZ

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Ecevit Alkan, BirGün’e yaptığı açıklamada depremin yaralarının sarılmamasına rağmen bu projenin hayata geçirilmek istenmesine tepki gösterdi. Alkan, “Kentte barınma, su problemi sürüyor. Sağlık problemleri günden güne artarak büyüyor. Kentin böyle sorunları varken milyonlar harcanıp RES projesi yapılmasını kabul etmiyoruz” dedi. Projenin yapılmak istendiği alan hakkında da konuşan Alkan, “RES projesi çok büyük bir alanda yapılmak isteniyor. Orman, tarım alanları, zeytinlik ve mera alanları bu proje yok edecek. Aynı zamanda yaşam alanları da yok edecek. Bu projeyi bölge halkı istemiyor. Halkın katılım toplantısında projeye karşı tepkilerimizi dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hataylılar, asbest, toz ve gürültünün içerisinde hayatını sürdürmeye çalışırken şirketlerin tanınan imtiyazların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hatay Valiliği hassas alan düzenlemesini yürürlükten kaldırmıştı. Böylece maden ve taşocakları ÇED raporu olmadan faaliyete geçebilecek. Bölge halkı karara ilişkin “Bu Hatay’ı öldürmektir” demişti.

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DİKMECE HALKININ DİRENİŞİ SONUÇ VERDİ

Hatay Dikmece’de acele kamulaştırma yoluyla topraklarına el konulan köylülerin direnişi sonuç verdi. Dikmeceli yurttaşlar tapulu tarım arazilerinin ellerinden alınmasıyla ilgili yargı süreci başlatmıştı. Hatay 3. İdare Mahkemesi konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, “Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, dava konusu işlemin niteliği itibariyle uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süreleri geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı.